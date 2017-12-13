На КАД произошло ДТП с десятью машинами: водители винят солнце

На кольцевой автодороге недалеко от МЕГА "Дыбенко" произошли сразу несколько аварий подряд. В общей сложности пострадали около десяти машин.

В среду, 13 декабря, на кольцевой автодороге перед МЕГА "Дыбенко" вдоль левого ряда собралось сразу несколько аварий. Очевидцы сообщают, что в ДТП около съезда на Мурманку на внутреннем кольце КАД собралось не менее десяти автомобилей.

Видимо, сначала произошла крупная авария, а все остальные собрались из-за неумелого объезда. В результате столкновения одна из машин оказалась на другой. По дороге разбросаны куски корпусов, битое стекло и детали. Информации о пострадавших нет.

Один из участников аварии в социальных сетях обвинил в аварии солнце, которое так неожиданно появилось сегодня в Северной столице. По мнению водителя, небесно светило ослепило автовладельцев.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv