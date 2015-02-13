На КАД перекроют полосы между Шафировским и дорогой на Матоксу

Работы будут вестись с 30 апреля по 9 мая.

Две полосы движения перекроют на внешнем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и дорогой на Матоксу. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы по устранению колейности на проезжей части обещают выполнить за 10-12 дней дней. Специалисты приступят к делу 30 апреля. Завершить проект обещают к 9 мая.

В связи с ремонтом закроют первую и вторую полосу дороги. А на третьей и четвертой ограничат скорость до 50 км/ч.

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Фото: Pexels, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"