На КАД перекрыли въезд с Московского шоссе

Автомобилисты сообщают о затрудненном движении в южной части Петербурга. Сотрудники ДПС ограничили проезд на кольцевую автодорогу.

В Санкт-Петербурге водители столкнулись с серьезными ограничениями движения на съезде с Московского шоссе. По информации очевидцев, сотрудники дорожно-патрульной службы перекрыли въезд на Кольцевую автодорогу.

Данные с навигационных сервисов подтверждают сложную дорожную обстановку. На Московском шоссе образовалась обширная пробка, окрашенная на картах в бордовый цвет. Скопление транспорта фиксируется на подъездах к развязке.

Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах автомобилисты делятся информацией о перекрытии движения с Пулковского шоссе. Въезд на КАД со стороны аэропорта также оказался недоступен для проезда.

Фотографии и видеозаписи с места событий активно распространяются в городских пабликах. На кадрах видны многокилометровые заторы и большое количество машин, стоящих в ожидании. Официальной информации о причинах перекрытия и предполагаемом времени открытия съездов пока не поступало.

