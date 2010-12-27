КАД встал в пробках с 7 утра

С 7630 утра на КАД собралась пробка из-за планового ремонта участка

17 октября водители, проезжающие по КАД, с 7 утра собрались в пробке на внутреннем кольце. Затор связан с плановым ремонтом дороги. Об этом сообщает центр «Яндекс пробки».

На участке между развязками Рябовским и Колтушским шоссе пробка длинной в 5,5 километров образовалась с 7:30 утра. Подобную ситуацию стоит наблюдать до 18 октября, пока не закончится ремонт последнего участка КАД в этом сезоне.

Затор также наблюдается на Выборгском шоссе. Около 40 минут займет проезд участка от остановки Ручей Дранишник до Приозерского шоссе. Длина пробки составила 3,2 километра.

Также очевидцы сообщают о пробке на 78-м километре внешнего кольца КАД из-за ДТП. На данный момент опрокинутый контейнер можно объехать за 10 минут.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург