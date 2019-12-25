На Ивановской улице произошло ДТП с участием трех машин

Сообщается, что виновник "летел" на красный свет светофора.

Вечером в воскресенье , 5 апреля, петербуржцы поделились фото с места аварии на Ивановской улице в соцсетях.

Очевидец сообщает, что столкновение произошло в 17:08. Предполагается, что водитель красного авто ехал на красный свет и, по всей видимости, не успел затормозить вовремя, из-за чего столкнулся с одним авто, а то, в свою очередь, влетело в другое.

Ранее мы сообщали, что на проезжую часть пересечения Бассейной и Новоизмайловского упал светофор.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте