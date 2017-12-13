На Испытателей мужчина попал под колеса автомобиля

Петербуржец перебегал дорогу на красный свет.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сбили человека. Очевидцы сообщают, что мужчина жив, но получил серьезные травмы.

Авария произошла 20 февраля на проспекте Испытателей. По информации водителей, петербуржец решил перебежать дорогу на красный свет, но попал под колеса легковушки. Ему на помощь пришли свидетели случившегося. Они рассказали, что у пострадавшего все лицо в крови.

Также сообщается, что люди попытались помочь мужчине встать на ноги. Однако сам он стоять не в состоянии. Участники ДТП дожидаются приезда скорой и сотрудников ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что 19 февраля на Северном проспекте автоледи на скорости сбила бабушку.