На Исаакиевской площади "блатная" "Тойота" сбила на тротуаре двух девушек

На Исаакиевской площади у дома номер шесть водитель “Тойоты” с номерами администрации Петербурга сбил на тротуаре двух молодых девушек. Сообщается, что пострадавшие живы. У машины помят капот. Инцидент произошел около здания Законодательного собрания.

Информация поступила от очевидцев, выложивших пост с места происшествия в социальную сеть “Вконтакте”. В комментариях шутят, что девушки окажутся виновными в дтп, а переход, на котором они стояли, закрасят или перенесут на 15 метров в сторону.

Напомним, что номера с буквами “НВВ” обозначают автомобили, на которых возят чиновников из Смольного.