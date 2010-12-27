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На Исаакиевской площади "блатная" "Тойота" сбила на тротуаре двух девушек
Сегодня, 15:14
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lesjasap
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На Исаакиевской площади "блатная" "Тойота" сбила на тротуаре двух девушек

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На Исаакиевской площади у дома номер шесть водитель “Тойоты” с номерами администрации Петербурга сбил на тротуаре двух молодых девушек. Сообщается, что пострадавшие живы. У машины помят капот. Инцидент произошел около здания Законодательного собрания. 
 
Информация поступила от очевидцев, выложивших пост с места происшествия в социальную сеть “Вконтакте”. В комментариях шутят, что девушки окажутся виновными в дтп, а переход, на котором они стояли, закрасят или перенесут на 15 метров в сторону. 
 
Напомним, что номера с буквами “НВВ” обозначают автомобили, на которых возят чиновников из Смольного. 
Теги: авария , дтп , исаакиевская площадь
Категории: Новости СПб

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