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На Херсонской из-за аварии остановилось движение трамваев
Сегодня, 9:59
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nadiputintseva
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На Херсонской из-за аварии остановилось движение трамваев

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На пересечении Херсонской улицы и Херсонского проезда на трамвайных путях столкнулось два автомобиля

9 октября в районе 9 утра на Херсонской улице на пересечении Херсонского проезда не поделили дорогу BMW и Caravan. Место столкновения произошло на трамвайных путях, в результате чего движение трамваев остановлено.

По данным очевидцев виновником аварии стал водитель BMW, который выезжал с Херсонского проезда под знаком "Уступи дорогу". У обеих машин серьезные повреждения: у Caravan-а сильно смят бампер, а  у BMW почти полностью смят левый бок.

На Херсонской из-за аварии остановилось движение трамваев

По всей видимости водители не нашли между собой виновника ДТП и поэтому ждут наряд ГИБДД. Они перегородили пути общественного транспорта, поэтому движение трамваев не осуществляется. О пострадавших не сообщается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дорожные новости спб , дтп , происшествия спб
Категории: Новости СПб ДТП

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