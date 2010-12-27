На Херсонской из-за аварии остановилось движение трамваев

На пересечении Херсонской улицы и Херсонского проезда на трамвайных путях столкнулось два автомобиля

9 октября в районе 9 утра на Херсонской улице на пересечении Херсонского проезда не поделили дорогу BMW и Caravan. Место столкновения произошло на трамвайных путях, в результате чего движение трамваев остановлено.

По данным очевидцев виновником аварии стал водитель BMW, который выезжал с Херсонского проезда под знаком "Уступи дорогу". У обеих машин серьезные повреждения: у Caravan-а сильно смят бампер, а у BMW почти полностью смят левый бок.

По всей видимости водители не нашли между собой виновника ДТП и поэтому ждут наряд ГИБДД. Они перегородили пути общественного транспорта, поэтому движение трамваев не осуществляется. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург