В центре Петербурга бездомному отрезали ухо

Трое бездомных отрезали ухо своему собутыльнику.

В центре Петербурга трое бездомных отрезали ухо своему собутыльнику. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Четверо граждан без определенного места жительства распивали спиртные напитки в парадной дома 25 на Греческом проспекте. В какой-то момент один из мужчин повздорил со своими знакомыми, после чего конфликт перерос в драку. В ходе конфликта трое мужчин избили своего оппонента, нанесли ему ножевое ранение, а также отрезали правое ухо. Уточняют в ведомстве

Жильцы дома, услышав крики, вызвали полицию. Злоумышленников в возрасте 27, 30 и 36 лет задержали на месте и доставили в 76 отдел полиции.