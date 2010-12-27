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В центре Петербурга бездомному отрезали ухо
Сегодня, 21:01
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ProkVad
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В центре Петербурга бездомному отрезали ухо

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Трое бездомных отрезали ухо своему собутыльнику.

В центре Петербурга трое бездомных отрезали ухо своему собутыльнику. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Четверо граждан без определенного места жительства распивали спиртные напитки в парадной дома 25 на Греческом проспекте. В какой-то момент один из мужчин повздорил со своими знакомыми, после чего конфликт перерос в драку. В ходе конфликта трое мужчин избили своего оппонента, нанесли ему ножевое ранение, а также отрезали правое ухо. 

Уточняют в ведомстве

 

Жильцы дома, услышав крики, вызвали полицию. Злоумышленников в возрасте 27, 30 и 36 лет задержали на месте и доставили в 76 отдел полиции.

Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в Мариинскую больницу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечают в пресс-службе

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Теги: греческий проспект , поножовщина , ухо
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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