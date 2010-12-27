В центре Петербурга бездомному отрезали ухо

В центре Петербурга трое бездомных отрезали ухо своему собутыльнику. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Четверо граждан без определенного места жительства распивали спиртные напитки в парадной дома 25 на Греческом проспекте. В какой-то момент один из мужчин повздорил со своими знакомыми, после чего конфликт перерос в драку. В ходе конфликта трое мужчин избили своего оппонента, нанесли ему ножевое ранение, а также отрезали правое ухо.
Уточняют в ведомстве
Жильцы дома, услышав крики, вызвали полицию. Злоумышленников в возрасте 27, 30 и 36 лет задержали на месте и доставили в 76 отдел полиции.
Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в Мариинскую больницу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечают в пресс-службе