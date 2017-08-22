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На Фонтанке молодой человек прострелил себе голову

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29-летний мужчина ранил себя в череп из охотничьего ружья

В одной из петербургских больниц врачи пытаются спасти жизнь 29-летнего мужчины, которого накануне подобрали на набережной реки Фонтанки с тяжелым огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, его госпитализировали около половины второго часа дня от дома №170 по наб. реки Фонтанки. 

Врачи констатировали, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии: молодой человек ранил себя из охотничьего ружья. В больницу его привезли с огнестрельным ранением черепа с деформацией височной, скуловой, решетчатой и нижнечелюстной костей, открытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Видео: архив

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Теги: огнестрельное ранение , охотничье ружье , петербург , ранение в голову , самострел , фонтанка
Категории: Новости СПб Происшествия

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