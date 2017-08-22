На Фонтанке молодой человек прострелил себе голову

29-летний мужчина ранил себя в череп из охотничьего ружья

В одной из петербургских больниц врачи пытаются спасти жизнь 29-летнего мужчины, которого накануне подобрали на набережной реки Фонтанки с тяжелым огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, его госпитализировали около половины второго часа дня от дома №170 по наб. реки Фонтанки.

Врачи констатировали, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии: молодой человек ранил себя из охотничьего ружья. В больницу его привезли с огнестрельным ранением черепа с деформацией височной, скуловой, решетчатой и нижнечелюстной костей, открытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: архив