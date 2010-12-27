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На Финский залив незаконно сливали отходы
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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На Финский залив незаконно сливали отходы

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Власти закрыли несанкционированную свалку в близи акватории Финского залива.

На территории Финского залива обнаружили нелегальную свалку отходов. Строительные грунты находятся на территории золоотвала у устье реки Красненькая. Участок принадлежит Ленводхозу, однако, по неизвестной причине предприятие “Синий” решила складировать собственные строительные отложения именно здесь.
 
Известно, что мусор укладывался не только на прилегающую территорию, но и выбрасывался в акваторию Финского залива. Объемы загрязнения пока что не установлены.
 
В настоящее время на месте работают сотрудники Росприроднадзора, Смольного и ФСБ. Техника, находящаяся на свалке, арестована. Представители власти устанавливают адреса, с которых на свалку привозили мусор. Будет возбуждено дело по статье за организацию несанкционированной свалки. Юридическому лицу грозит штраф до миллиона рублей.
Теги: несанкционированная свалка , строительный мусор , финский залив
Категории: Новости СПб

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