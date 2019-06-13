На ЕГЭ в Ленобласти самые высокие баллы у выпускников оказались по химии, физике и истории

Самыми посещаемыми экзаменами в Ленобласти стали русский язык, математика, обществознание, информатика, физика, и биология.

Пора выпускных экзаменов в Ленинградской области в 2021 году завершилась, и на посвященной закрытию учебного года пресс-конференции подвели итоги прошедших испытаний. Ответственная за государственную итоговую аттестацию Елена Шарая назвала дисциплины, в которых ученики школ Ленобласти получили самые высокие оценки: физика, химия, история, математика и обществознание. Самая большая явка наблюдалась на ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, физике, биологии и информатике. 35 выпускников получили на экзамене максимальные сто баллов, есть даже те, кто смог добиться высшей оценки сразу по двум дисциплинам.

Сергей Тарасов, региональный глава Комитета общего и профессионального образования, отметил, что и количество призеров и победителей школьных олимпиад в завершившемся учебном году выросло, а выпускников школ Ленобласти принимают ведущие ВУЗы страны.

Ранее суд Петербурга простил школьника за шпаргалки на ЕГЭ.

Фото: комитет по образованию Ленинградской области