На Дворцовой установят противотаранные столбы за 230 млн рублей

Известно, что это будут столбы, которые поднимаются и опускаются.

Стало известно, что на Дворцовой площади планируют установить противотаранные столбы. Они должны заменить коммунальную технику, которая перекрывает движение на время массовых мероприятий. Об этом пишет 31 августа "Петербургский дневник".

Комитет по благоустройству потратит на их установку 231 млн рублей из бюджета города. Как рассказал председатель комитета Василий Пониделко, этот проект появился еще в 2021 году. Известно, что это будут столбы, которые поднимаются и опускаются.

Он добавил, что эта мера "полностью обезопасит площадь во время мероприятий".

Ранее в ночь на 11 января в Петербурге заметили световые столбы. В последний раз световые столбы были замечены в городе и области в конце декабря прошлого года.

Фото: piter.tv

