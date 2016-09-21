На Дворцовой пройдет бесплатный благотворительный фестиваль с концертом Билана

На мероприятии также покажут спектакль про бездомных "Неприкасаемые".

В Петербурге через неделю состоится благотворительный фестиваль "Будь с городом". Он пройдет на Дворцовой площади 3 сентября.

В фестивале, Который призван обратить внимание жителей и гостей города к роли благотворительных организаций в помощи людям, примут участие звезды российской музыки. На Дворцовой выступят Дима Билан, а также группы Iowa, Vougal и "Полюса".

В рамках "Будь с городом" пройдут исторические квесты и покажут спектакль "Неприкасаемые". Это произведение посвящено жизни бездомным.

Вход на фестиваль будет бесплатный. Гостям мероприятия предлагают сделать пожертвование в любом размере. Деньги направят в три благотворительных фонда: "Острова", AdVita и "Ночлежка".

Фото: instagram.com/lana.lana.ru

