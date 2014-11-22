  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня на Дворцовой площади проведут мультимедийное шоу, посвященное Петру Великому
Сегодня, 11:38
183
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сегодня на Дворцовой площади проведут мультимедийное шоу, посвященное Петру Великому

0 0

Мультимедийное шоу будет проходить с 18:00 до 23:00.

В воскресенье, 4 декабря, на Дворцовой площади горожане увидят исторический 3D-спектакль про Петра I. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Шоу покажут на фасаде Главного штаба, оно завершит юбилейный год императора. В мультимедийный спектакль вошли главные эпизоды  биографии Петра Великого. 

Мультимедийное шоу будет проходить с 18:00 до 23:00. Каждый сеанс длится около 40 минут.

Ранее на Piter.tv: певец Григорий Лепс швырнул микрофон и ушел со сцены  во время концерта в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: год петра великого, дворцовая площадь, мультимедийный фильм, шоу про петра великого
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии