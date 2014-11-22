Сегодня на Дворцовой площади проведут мультимедийное шоу, посвященное Петру Великому

Мультимедийное шоу будет проходить с 18:00 до 23:00.

В воскресенье, 4 декабря, на Дворцовой площади горожане увидят исторический 3D-спектакль про Петра I. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Шоу покажут на фасаде Главного штаба, оно завершит юбилейный год императора. В мультимедийный спектакль вошли главные эпизоды биографии Петра Великого.

Мультимедийное шоу будет проходить с 18:00 до 23:00. Каждый сеанс длится около 40 минут.

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Фото: Piter.tv