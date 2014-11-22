Певец Григорий Лепс швырнул микрофон и ушел со сцены  во время концерта в Петербурге

Фанаты Лепса разделились на два лагеря. Одни пожелали певцу здоровья и поняли поведение артиста. Другие посчитали, что он должен был перенести концерт на другую дату.

Концерт Григория Лепса в честь 60-летнего юбилея певца оставил смешанные чувства у зрителей. Во время выступления артист использовал нецензурную лексику, подтрунивал над фанаткой, а потом и вовсе выбросил микрофон и ушел со сцены. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Перед выступлением певец пожаловался слушателям на плохое самочувствие и охрипший голос. На некоторых песнях исполнитель фальшивил, что его раздражало. Когда он пел припев "Самого лучшего дня", голос совсем подвел. Артист швырнул микрофон на пол и ушел со сцены, выкинув и очки. Зрителям пришлось допевать песню без музыканта.

Фанаты Лепса разделились на два лагеря. Одни пожелали певцу здоровья и поняли поведение артиста. Другие посчитали, что он должен был перенести концерт на другую дату и не огорчать публику своей арессией.

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