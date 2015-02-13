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Композитор Игорь Корнелюк назвал любимых музыкантов
Сегодня, 18:45
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Композитор Игорь Корнелюк назвал любимых музыкантов

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Композитор рассказал, что в юности слушал джаз.

Композитор, певец и заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк рассказал о любимых музыкантах. Этим он поделился в интервью с телеканалом "Санкт-Петербург". 

Композитор рассказал, что в юности слушал джаз, "естественно увлекался и Beatles, и Led Zeppelin, и Deep Purple, и Queen. Для меня Фредди Меркьюри – это один из лучших музыкантов XX века". При этом он говорит, что "лучше Чайковского нет, не было никого и не будет. Его музыка наполнена такой силой. Ведь это фантастика!". 

Ранее Игорь Корнелюк дал большое интервью перед юбилеем. Музыкант рассказал о своём отношении к современной музыке и любимых книгах.

Фото: pxhere
 

Теги: джаз, исполнители, корнелюк, музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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