Композитор Игорь Корнелюк назвал любимых музыкантов

Композитор рассказал, что в юности слушал джаз.

Композитор, певец и заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк рассказал о любимых музыкантах. Этим он поделился в интервью с телеканалом "Санкт-Петербург".

Композитор рассказал, что в юности слушал джаз, "естественно увлекался и Beatles, и Led Zeppelin, и Deep Purple, и Queen. Для меня Фредди Меркьюри – это один из лучших музыкантов XX века". При этом он говорит, что "лучше Чайковского нет, не было никого и не будет. Его музыка наполнена такой силой. Ведь это фантастика!".

Ранее Игорь Корнелюк дал большое интервью перед юбилеем. Музыкант рассказал о своём отношении к современной музыке и любимых книгах.

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