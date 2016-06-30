Игорь Корнелюк дал большое интервью перед юбилеем

Музыкант рассказал о своём отношении к современной музыке и любимых книгах.

В среду, 16 ноября, певцу и композитору Игорю Корнелюку исполняется 60 лет. В преддверии юбилея музыкант обсудил с spb.aif.ru состояние российского шоу-бизнеса и творчество любимых писателей.

За свою карьеру Корнелюк исполнил более 200 популярных песен, однако сейчас уверен, что времена качественной музыки прошли. По мнению певца, это произошло из-за того, что индустрия стала доступна всем, в том числе – далёким от музыкального образования людям. Кроме того, исполнитель уверен, что современные певцы чересчур стараются угодить массовой аудитории.

Что касается меня, никогда не писал из конъюнктурных соображений или задачи кому-то угодить. "Дожди", "Билет на балет", "Чужой" рождались органично, я просто был таким. Конечно, приятно, что твои песни знают, но для меня не имело значения, нравятся они или нет.

Игорь Корнелюк, певец, композитор

Также певец видит проблему современной поп-музыки в попытках соответствовать обществу потребления, которое требует незатейливых мелодий и "звучащей фактуры". Настоящее искусство требует участия, работы души, уверен он.

Корнелюк признается, что предпочитает гаджетам книги и на данный момент наслаждается "Новеллами" Сомерсета Моэма, сравнивая впечатления от автора с юношескими воспоминаниями. Также певец является большим поклонником Булгакова и регулярно перечитывает произведения Пушкина.

По случаю юбилея Корнелюка пройдет большой концерт певца с симфоническим оркестром и его саундтреками из фильмов и телепроектов.

...свою круглую дату действительно хочу отметить небанально. Не сидеть свадебным генералом в окружении коллег-звезд, которые выходят и поздравляют, а "принять удар" самому – исполню свои песни в сопровождении симфонического оркестра. Также на сцене будет стоголосый хор, вокальный ансамбль, несколько солистов. Хочу, чтобы это было не шоу, а вечер музыки. И не говорите про юбилей, 60 лет. В душе мне 33.

Игорь Корнелюк, музыкант

Фото: Фаина Мания / АиФ