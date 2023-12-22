На площадке Police Station 19 апреля пройдет музыкальный концерт. Начало в 22:30. Для зрителей старше 18 лет.

На площадке Police Station 12 апреля пройдет музыкальный концерт. Начало в 22:30. Для зрителей старше 18 лет.

В Петербурге на площадке Police Station 12 апреля состоится концерт Jazz Jam Session. На заданную тему музыканты исполнят джазовые композиции.

Изюминкой вечера станет импровизация. Дело в том, что Jazz Jam Session — музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения. Кроме того, каждый из присутствующих может взять инструмент и выступить на сцене.

Фото: Unsplash