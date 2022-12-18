На Дворцовой площади открылась бесплатная катальная горка

Все желающие могут взять ватрушку в аренду. Платить за инвентарь тоже не нужно.

В Петербурге открылась большая катальная горка на Дворцовой площади. Об этом сообщили в tg-канале Санкт-Петербург online.

Высота объекта составляет 9 метров, а длина ската 65 метров. Зона торможения имеет длину 10 метров. Она покрыта резиновым слоем для безопасности съезда и защиты от лишнего скольжения.

Прокатиться на горке можно на ватрушке. Спуски с нее бесплатные, за инвентарь тоже не нужно платить.

Ранее на Piter.tv: из Петербурга отправились первые в этом зимнем сезоне "Лыжные стрелы".

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online/ marina_v_spb