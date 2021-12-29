Главная новогодняя ель покинула Дворцовую площадь

Сначала рабочие отделили от дерева ветки, а ствол распилили.

Вечером 24 января рабочие приступили к демонтажу главной ели. К утру дерева уже не должно быть на Дворцовой площади.

Все началось с отключения гирлянды и разбора праздничных декораций. Затем рабочие отделили от дерева ветки, их доставят в питомники для животных. Ствол распилили – его, как и в прошлом году, используют для изготовления часов. Получится около 20 экземпляров, которые подарят детским больницам и хосписам.

Главная новогодняя ель простояла на Дворцовой площади дольше положенного. Так решили горожане, которые не спешили расставаться с зеленой красавицей после окончания праздников.

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Фото: Piter.TV