На Дровяной улице полиция изъяла у драгдилера более 1,7 кг растительного наркотика

В Северной столице пойман еще один продавец дури: в его квартире нашли особо крупную партию запрещенного вещества.

В Адмиралтейском районе правоохранительные органы изъяли более 1,7 килограммов наркотиков. Оперативники провели обыск квартиры по Дровяной улице, 6 вечером 10 апреля. В одном из помещений был обнаружен склад запрещенных растительных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает "Фонтанка".

На наркодилера вышли представители ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они предположили, что 27-летний фигурант уголовного дела, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, может прятать товар у себя дома. Так и оказалось. У жителя Волосовского района, который временно снимает квартиру в Петербурге, нашлась нелегальная продукция.

В настоящее время наркоторговец задержан. Следствие просит суд оставить подозреваемого под арестом.

