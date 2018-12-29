По предварительной версии, она выехала на встречную полосу

В четверг, 17 января, на Дороге жизни в лобовом столкновении погиб 59-летняя женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на 13-м километре дороги Петербург – Морье. По предварительной версии полицейских, она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Пежо". Петербурженка скончалась на месте.

О состоянии водителя второй иномарки пока никаких данных нет.

Стоит отметить, что этот участок дороги стоит в 10-балльных пробках.

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Фото: vk.com/dorinspb