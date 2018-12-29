  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Дороге жизни в лобовом столкновении погиб 59-летняя женщина
Сегодня, 21:39
173
IRINA_CHALKINA

На Дороге жизни в лобовом столкновении погиб 59-летняя женщина

0 0

По предварительной версии, она выехала на встречную полосу

В четверг, 17 января, на Дороге жизни в лобовом столкновении погиб 59-летняя женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на 13-м километре дороги Петербург – Морье. По предварительной версии полицейских, она выехала на встречную полосу и столкнулась с "Пежо". Петербурженка скончалась на месте. 

О состоянии водителя второй иномарки пока никаких данных нет. 

Стоит отметить, что этот участок дороги стоит в 10-балльных пробках. 

Ранее мы сообщали о том, что Число погибших во время пожара в петербургской типографии увеличилось до трех человек

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: дтп дорога жизни
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Оставить комментарий