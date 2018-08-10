ДТП на Дороге Жизни: в результате столкновения одна из машин вылетела на остановку

Есть пострадавшие.

Вечером 10 августа, на Дороге Жизни, в районе Романовки, столкнулись "Шевроле Тахо" и "Нива". По словам мобильного корреспондента, от удара одна из машин вылетела на остановку.

Остановка была пустая. Пострадали только водители двух машин. Состояние легкой и средней тяжести, жить будут. сообщает корреспондент

На кадрах видно, что черное "Шевроле" очень сильно помяло остановку. У машины погнут бампер и капот.

Также очевидцы на месте рассказали, что у "Тахо" сзади был большущий катер на прицепе, который отдельно увезли.

Как сообщает корреспондент, водитель второй машины был в нетрезвом состоянии. На видео хорошо заметны "следы" аварии на синей машине: полностью примят капот и бампер, разбиты фары и выбито лобовое стекло.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и медики.

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