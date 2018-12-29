Их тела обнаружили под завалами.

Число погибших во время пожара в петербургской типографии увеличилось до трех человек. Об этом сообщает "Комсомольская правдва".

Так, тела погибших обнаружили под завалами.

Напомним, что днем 17 января на Ленинском проспекте загорелась одна из самых крупнейших типографий Петербурга. По словам очевидцев, в здании произошел взрыв.

Так, в 16:08 возгоранию был присвоен второй номер. Далее в Газетном комплексе произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажом на площади 60 квадратных метров. В этот момент в одном из помещений находились три человека, во втором - около десяти. В данный момент специалисты опрашивают свидетелей пожара, которые на момент возгорания находились внутри, для того, чтобы понять, что же произошло.

К ликвидации пожара от РСЧС привлекли 175 человек личного состава и 41 единицу техники, от МЧС работал 91 спасатель и 21 единица техники.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге СК возбудил уголовное дело после гибели человека при пожаре в типографии

Фото:Piter.TV