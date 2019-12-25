На Долгоозерной улице появились 223 современных фонаря

Кроме этого, 26 пешеходных переходов обозначили контрастным светом.

Во вторник, 22 февраля, завершили установку наружного освещения на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга. Современные светодиодные фонари заменили натриевые светильники. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "Ленсвет".

Специалисты поставили 223 современных фонаря на магистрали протяженность 2,6 км. Кроме этого, 26 пешеходных переходов обозначили контрастным светом.

В этом году освещение появится в четырех жилых массивах, Красногвардейском переулке, местных проездах по четной стороне Коломяжского проспекта от проспекта Королева до проспекта Испытателей. Также планируется капитально отремонтировать системы освещения на улице Графова.

Фото: Piter.tv

