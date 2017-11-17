На Чукотке в тундре при загадочных обстоятельствах погиб 13-летний подросток

Мальчик ушел погулять с друзьями и не вернулся.

В поселке городского типа Угольные Копи произошла трагедия, в тундре было найдено тело 13-летнего мальчика.

Школьник отпросился у мамы погулять с друзьями вечером 15 ноября. Когда ребенок не пришел к назначенному часу в 22 часа домой, мать попыталась дозвониться до сына. Телефон был вне зоны доступа. Женщина со старшим сыном и знакомыми отправились на поиски. Но безрезультатно. Утром женщина обратилась в полицию.

Только к 19 часам 16 ноября ребенок был найден в тундре, недалеко от жилого дома поселка. В ходе осмотра места происшествия под теплой курткой был обнаружен бытовой газовый баллон с пропаном.

Следственное управление Следственного комитета России по Чукотскому автономному округу была назначена проверка. На данном этапе рассматриваются две версии гибели ребенка - отравление бытовым газом и общее переохлаждение организма.

Проверка продолжается. Выясняются все обстоятельства смерти мальчика.

Видео: Piter.TV