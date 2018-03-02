На Чудновского петербуржец нарвался на грабителей, пытаясь продать телефон

В Невском районе мигранты напали на петербуржца ради сотового телефона.

В Невском районе петербуржец стал жертвой грабителей, которые отняли у бедняги мобильный телефон. Пострадавший нес гаджет на продажу, но злоумышленники отказались платить за устройство.

Известно, что жертва заранее договорился с “покупателями” о встрече. Молодые люди собирались провести сделку около дома под номером 8 по улице Чудновского. По неизвестной причине, местный житель решил прийти к неизвестным в ночное время.

В результате, когда мужчина вышел из парадной, к нему подошли двое. Мошенники приехали на белой иномарке. По сведениям от очевидца, преступники были похожи на мигрантов из Средней Азии. Затем продавец и иностранцы зашли в парадную. Там они разбрызгали содержимое газового баллончика в лицо хозяина телефона, забрали сотовый и скрылись.

Ситуация попала на камеру видеонаблюдения. Оперативники изъяли запись в качестве улики. В автомобиле их ждал еще один сообщник - водитель. В настоящее время все трое разыскиваются.

Видео: YouTube/Программа "Безопасный дом"

