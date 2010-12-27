На Бухарестской легковушку отбросило в трёх пешеходов: пострадавших госпитализировали

У женщины 1946 года рождения сломана нога.

В результате столкновения двух легковушек на Бухарестской улице, один из автомобилей врезался в трёх пешеходов на тротуаре. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Пострадали две пожилые женщины и молодой человек.

Сегодня, 27 апреля, около двух часов дня на Бухарестской улице 25-летний водитель "Лады" врезался в остановившуюся ну красный свет "Шкоду" под управлением 40-летнего мужчины. От сильного столкновения иномарку отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. В результате наезда пострадали две женщины 1941 и 1946 годов рождения и 18-летний парень.

Женщина 1946 года получила перелом ноги. У двух остальных состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте работали сотрудники скорой помощи и пожарные, ДПС опрашивало очевидцев.

Ранее Piter.TV писал, что у станции метро "Академическая" на пешеходном переходе сбили пожилого мужчину.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург