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На Будапештской улице пенсионер разбил окна в квартире и упал с высоты на асфальт
Сегодня, 20:00
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На Будапештской улице пенсионер разбил окна в квартире и упал с высоты на асфальт

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Мужчине вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

В Купчино пенсионер разбил окна в собственной квартире, а потом вывалился на асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Дедушка кричал и говорил, что его зовут голоса. Не выдержав эмоционального раздражения, он выбил окна и прыгнул на тротуар с третьего этажа. 

Пенсионер остался жив. Его госпитализировали в клинику.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из окна второго этажа вывалилась школьница на улице Грибалевой.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: будапештская, купчино, пенсионер, пострадал, скорая помощь, сорвался с окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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