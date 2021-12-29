На Будапештской улице пенсионер разбил окна в квартире и упал с высоты на асфальт

Мужчине вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу.

В Купчино пенсионер разбил окна в собственной квартире, а потом вывалился на асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Дедушка кричал и говорил, что его зовут голоса. Не выдержав эмоционального раздражения, он выбил окна и прыгнул на тротуар с третьего этажа.

Пенсионер остался жив. Его госпитализировали в клинику.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из окна второго этажа вывалилась школьница на улице Грибалевой.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург