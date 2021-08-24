В Купчино внезапно скончалась 10-летняя девочка

На ее теле не выявили внешних признаков насильственной смерти.

В Купчино по неизвестной причине погибла 10-летняя девочка. На ее теле не выявили внешних признаков насильственной смерти.

По информации АН "Оперативное прикрытие", рано утром 29 июня скорую помощь вызвали в квартиру дома на углу Будапештской улицы и улицы Турку. Медики констатировали смерть ребенка.

Девочку растила 54-летняя мать, причину гибели установят эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Фото: Piter.TV