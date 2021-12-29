Из окна второго этажа вывалилась школьница на улице Грибалевой

Девочку доставили в детскую городскую больницу № 19.

Накануне, 15 января, в Калининском районе из окна жилого дома вывалилась ученица седьмого класса. Девочка упала с восьмого этажа.

По информации Piter.tv, подростка обнаружили на асфальте прохожие. Они вызвали скорую помощь и передали ребенка медикам. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 19.

Медики диагностировали у пациентки кататравму, ушиб головного мозга, многочисленные переломы и ушибы селезенки и печени. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

Школьница воспитывается в полной и благополучной семье. Проблем с учебой у ребенка нет, в школе ее характеризуют только положительно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Карпинского прохожий нашел 11-летнего мальчика без сознания. Ребенок напился водки.

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