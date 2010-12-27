На Большой Зеленина машина снесла забор и вывернула колеса

Странная авария произошла на улице Большой Зеленина в пятницу вечером.

В пятницу, 13 октября, около пяти часов вечера водитель на Infiniti попал в странную аварию на улице Большой Зеленина. Рядом с домом 43 на указанной улице иномарка по неизвестной причине улетела в забор. Машина сначала снесла ограждение. вырвав его из земли, а затем развернулась и затормозила посреди проезжей части.

Во время столкновения у машины вывернулись передние колеса и серьезно пострадал корпус. Но водитель, кажется, отделался только испугом. Он ходит вокруг машины. На месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются подробности произошедшего.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург