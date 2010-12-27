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На Богатырском проспекте автомобиль застрял в глубокой дорожной яме
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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На Богатырском проспекте автомобиль застрял в глубокой дорожной яме

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В Приморском районе утро одного из водителей началось с попадания в дорожную яму.

На Богатырском проспекте у дома номер 55 корпус 1 автомобиль провалился в дорожную яму. Сообщается, что заднее колесо машины полностью погрузилось в грязную воду. Петербуржцы шутят, что легковушка просто попала в “текстуры”, сравнивая инцидент с ситуациями в  некоторых компьютерных играх. Другие предположили, что это карма за неправильную парковку.
 
Местные жители отмечают, что в районе много подобных “неровностей”. Они рассказывают о провалах в проезжей части не только на Богатырском проспекте, но и других улицах. 
 
В настоящее время объезд иномарки осуществляется через тротуар. 
Теги: богатырский проспект , дороги , дорожная яма , дтп , приморский район , яма
Категории: Новости СПб ДТП

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