На Богатырском проспекте автомобиль застрял в глубокой дорожной яме

В Приморском районе утро одного из водителей началось с попадания в дорожную яму.

На Богатырском проспекте у дома номер 55 корпус 1 автомобиль провалился в дорожную яму. Сообщается, что заднее колесо машины полностью погрузилось в грязную воду. Петербуржцы шутят, что легковушка просто попала в “текстуры”, сравнивая инцидент с ситуациями в некоторых компьютерных играх. Другие предположили, что это карма за неправильную парковку.

Местные жители отмечают, что в районе много подобных “неровностей”. Они рассказывают о провалах в проезжей части не только на Богатырском проспекте, но и других улицах.

В настоящее время объезд иномарки осуществляется через тротуар.