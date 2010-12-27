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На Балтийском вокзале закрыли платформу из-за подозрительного предмета
Сегодня, 18:02
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TretyakovaS
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На Балтийском вокзале закрыли платформу из-за подозрительного предмета

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о закрытии одной из платформ на Балтийском вокзале. Причина - подозрительный предмет.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Балтийском вокзале закрыли 4 платформу из-за подозрительного предмета.

Движение поездов осуществляется с других платформ до станции "Броневая".

Впрочем, пользователи уверены, что это ложная тревога и кто-то просто забыл свои вещи.

Фото: Мегаполис 

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Теги: балтийский вокзал , новости спб
Категории: Новости СПб

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