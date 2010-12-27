На Балтийском вокзале закрыли платформу из-за подозрительного предмета

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о закрытии одной из платформ на Балтийском вокзале. Причина - подозрительный предмет.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Балтийском вокзале закрыли 4 платформу из-за подозрительного предмета.



Движение поездов осуществляется с других платформ до станции "Броневая".



Впрочем, пользователи уверены, что это ложная тревога и кто-то просто забыл свои вещи.



Фото: Мегаполис