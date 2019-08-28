На Азовском море девушка уснула на матрасе и ее унесло в море на километр

В сети опубликовано видео спасения незадачливой туристки.

В Азовское море унесло девушку, которая уснула на матрасе.

ЧП произошло близ села Геническая Горка (Украина). Молодая девушка нежилась на надувном матрасе на воде и уснула. Течением ее унесло на 1 км от берега. Патрулирующее берег судно заметило девушку и услышали крики о помощи. Девушки бросили спасательный круг и подняли на судно.

К моменту спасения девушка уже выбилась из сил и не могла продвигаться к берегу.

Сегодня ранее: В Мексике девушка во время занятий йогой упала с балкона с высоты 25 метров и выжила.

Видео: YouTube/Поліція Херсонщини