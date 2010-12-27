В Мексике выжила после падения с 6 этажа девушка, которая упала во время занятий йогой

Девушка не удержала равновесие во время выполнения асаны и упала с балкона.

В Мексике с балкона упала 23-летняя девушка во время занятий йогой.

23-летняя Алекса Терразас занималась йогой на балконе в штате Нуэво-Леон (Мексика). Во время занятий она не удержала равновесие, поскользнулась и упала с балкона с высоты 25 метров. Девушка выжила, но получила множественные переломы и серьезную травму головы.

Сразу ей была проведена 11-часовая операция. Сейчас ее состояние оценивается как критическое.

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Фото: Tuitealo