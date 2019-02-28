Видео: на Апрельской улице горела жилая квартира

Местным жителям удалось заснять на видео работы по ликвидации пламени.

В Калининском районе Петербурга в ночь на 28 февраля загорелась жилая квартира. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы около часа ночи. Из-за данной неприятности, специалистам пришлось обесточить половину здания по Апрельской улице. Также известно, что пламя начало распространяться по шестому этажу.

Местные жители рассказали о проблеме в социальных сетях. По их сведениям, на месте работали представители ГУ МЧС. Данных о пострадавших или причинах пожара на данный момент нет. В ситуации разбираются ответственные органы.

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