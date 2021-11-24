В Петербурге появилась еще одна площадка для дрессировки собак

Для четвероногих друзей сделали зону для выгула, снаряды для дрессировки и дог-боксы с пакетами.

В Петербурге для выгула собак появилась площадка для дрессировки собак. Ее открыли на углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской в Красногвардейском районе. ОБ этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Пространство появилось по просьбе владельцев животных. Для безопасности жителей территорию оградили.

Для четвероногих друзей сделали зону для выгула, снаряды для дрессировки и дог-боксы с пакетами. Владельцев собак попросили убирать продукты жизнедеятельности животных и поддерживать чистоту.

Ранее на Piter.tv: этим летом более 2 тысяч животных проехали в поездах дальнего следования по ОЖД.

Фото: Pxhere