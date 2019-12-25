Этим летом более 2 тысяч животных проехали в поездах дальнего следования по ОЖД

Перевозили не только кошек и собак.

В июне – августе 2022 года в специализированном купе для перевозки багажа без сопровождения владельцев прокатились не только собаки и кошки, но и бурундук, эублефар, норка, шесть шиншилл, восемь ежей, а также 18 декоративных кроликов. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Всего в поездах по Октябрьской железной дороге проехали более двух тысяч животных. Самые востребованные маршруты для перевозки животных были в направлении Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска и Ростова-на-Дону.

Фото: ВКонтакте / Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"