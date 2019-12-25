На Апраскином переулке произошла драка: двое обвиняются в хулиганстве, пострадавшие обратились в больницу с травмами головы

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Днем пятницы, 21 июля, у здания на Апраскином переулке, 1 случилась драка. Об этом стало известно Piter.TV.

В 14:25 на место происшествия приехал наряд полиции. УМВД России по Центральному району сообщает, что были задержаны двое мужчин 1994 и 1998 гг. рождения, которые во время дорожного конфликта нанесли побои и распылили газовый баллончик в сторону двух братьев, жителей Краснодарского края.

Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.

В отношении обвиняемых составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV