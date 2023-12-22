Овечкин свалил американца с ног, Александру ответили ударом в лицо

Между спортсменами произошел грубый эпизод на льду.

Представители команды "Вашингтон Кэпиталз" в гостях у "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попали в конфликт на ледовой арене. Известно, что в начале первого периода матча, состоявшегося на территории канадского города, российский нападающий и капитан Александр Овечкин применил эффектный силовой прием против американского защитника хозяев арены Джейка Маккейба. В результате удара иностранец упал, но спустя некоторое время поднялся на ноги. В одном из следующих игровых эпизодов канадский защитник "Торонто" Марк Джиордано заступился за своего коллегу. Он ударил форварду Овечкину по лицу. По итогам такого происшествия "Мейпл Лифс" был наказан малым штрафом за грубость на льду.

Дубль Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Коламбус".

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом