На Аничковом мосту лежит труп

Что произошло – неизвестно.

Корреспондент Piter.TV прислал видео с Аничкова моста, где сегодня, 7 сентября, обнаружили труп.

Что именно произошло с мужчиной – неизвестно. Корреспондент рассказала, что рядом с лежащим видно кровь, он не двигается. Тело накрыто тканью, но не оцеплено, рядом стоит лишь один полицейский.

Кроме того, на видео видно, что прохожие ходят мимо трупа спокойно, не обращая никакого внимания.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: в США подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов.

Видео: Piter.TV