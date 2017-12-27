На Аляске в объектив камеры попал НЛО в форме презерватива

Очевидцы зафиксировали инопланетный корабль в виде презерватива.

На Аляске в горах обнаружили появление спиралевидного НЛО в виде презерватива или детской соски. На кадрах видеозаписи заметно, как космический корабль вертелся на одном месте 10 минут, затем скрылся из виду.

Эксперты уфологии считают, что внеземные цивилизации любят посещать Аляску и другие территории, на которых небольшое количество людей. Дело в том, что инопланетянам важно найти подходящее укрытие, поэтому подобные регионы считаются для них идеальным местом для размещения базы.

Видео: YouTube - Alien Unleash