На Афонской улице такси столкнулось с легковушкой

В Приморском районе госпитализировали пострадавшего в аварии пассажира такси.

Вечером 10 января в Приморском районе лихач-водитель службы такси на полной скорости влетел в легковой автомобиль “Форд Фокус”. Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке между улицами Вербная и Афонская.

В результате аварии обе машины получили сильные повреждения. У иномарок разбиты капоты. Известно, что у обоих транспортных средств сработали подушки безопасности.

С места происшествия медикам из “скорой помощи” пришлось забрать пассажира такси в больницу. У последнего диагностировали перелом ноги и многочисленные ушибы.