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На Афонской улице такси столкнулось с легковушкой
Сегодня, 8:08
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lesjasap
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На Афонской улице такси столкнулось с легковушкой

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В Приморском районе госпитализировали пострадавшего в аварии пассажира такси.

Вечером 10 января в Приморском районе лихач-водитель службы такси на полной скорости влетел в легковой автомобиль “Форд Фокус”. Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке между улицами Вербная и Афонская.
 
В результате аварии обе машины получили сильные повреждения. У иномарок разбиты капоты. Известно, что у обоих транспортных средств сработали подушки безопасности. 
 
С места происшествия медикам из “скорой помощи” пришлось забрать пассажира такси в больницу. У последнего диагностировали перелом ноги и многочисленные ушибы. 
 
Теги: авария , афонская улица , вербная улица , дтп , такси , форд фокус
Категории: Новости СПб ДТП

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