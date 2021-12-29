На 58 километре трассы "Кола" спасатели вырезали крышу, чтобы достать из разбитого авто пострадавших

По словам очевидца, от машины осталась груда металла.

В Ленобласти на трассе "Кола" произошла страшная авария. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" не справился с управлением и угодил в кювет. Его иномарка превратилась в груду металла.

Водителя и пассажира вытаскивали из салона спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать крышу автомобиля, чтобы вытянуть пострадавших.

На данный момент уточняется информация о состоянии здоровья участников ДТП. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти на трассах "Сортавала" и "Скандинавия" в понедельник будут проводиться работы. На трассе "Кола" запланирован ремонт дорожного покрытия.

Фото: ВКонтакте / Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ