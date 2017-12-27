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На 4-летней девочке из Купчино загорелось платье
Сегодня, 12:59
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nadiputintseva
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На 4-летней девочке из Купчино загорелось платье

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Подол платья попал под пламя газовой плиты.

В Детскую больницу №5 имени Филатова  27 января была доставлена малышка с тяжелыми ожогами из-за загоревшегося платья, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел  около двух часов дня в квартире на Будапештской улице. Ребенка 2013 года рождения привезли с термическими ожогами 20 процентов поверхности шеи, лица и правой ноги. Врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое.

По предварительной версии, огонь вспыхнул на платье 4-летней девочки, когда она стояла около работавшей газовой плиты. Подол платья зацепил пламя, и одежда вспыхнула на ребенке. Подробности случившегося устанавливаются. 

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Теги: новости спб , проишествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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