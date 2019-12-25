За год объем ипотечного портфеля Сбербанка на Северо-Западе вырос на 30%

Всего с января по октябрь Сбер в СЗФО выдал 98 тысяч кредитов на сумму 298 млрд рублей.

По итогам 10 месяцев текущего года ипотечный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 30% и составил почти 770 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Всего с января по октябрь Сбер в СЗФО выдал 98 тысяч кредитов на сумму 298 млрд рублей. Это на 41% больше в денежном выражении, чем в прошлом году. 22% от объема оформленных кредитов приходится на льготную ипотеку "Господдержка 2020".

Средний размер ипотечного кредита в СЗФО за год вырос на 500 тысяч. В октября 2021 года он достиг 3 млн рублей.

Мы стремимся поддерживать своих клиентов и предлагаем несколько программ со специальными условиями по ипотеке. Так, в этом месяце для зарплатных клиентов банка на 0,3 п.п. снижены процентные ставки по ипотеке для семей с детьми при первом взносе от 20%, а для не зарплатных клиентов на 0,2. п.п. – при подтверждении дохода справкой из ПФР и на 0,3 п.п. – на новостройки при оформлении ипотеки по двум документам. Дополнительно понизить ставку по ипотеке можно с помощью сервиса электронной регистрации. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Клиенты Сбера также могут купить квартиру в новостройке или апартаменты, которые находятся в залоге у банка. Процентная ставка по ипотеке составит от 8,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми составит от 5%.

Подробную информацию обо всех ипотечных программах банка вы можете узнать на сайте DomClick.ru.

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