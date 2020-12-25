На 118 улицах Васильевского острова в будущей зоне платной парковки появятся дорожные знаки

Кроме того, вдоль проезжей части нанесут 5684 "квадратов" дорожной разметки.

В будущей зоне платной парковки Василеостровского района установят 3805 дорожных знаков на 118 улицах, а вдоль проезжей части нанесут 5684 "квадратов" дорожной разметки белого и синего цветов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 14 августа.

Кроме того, появятся более 1000 информационных табличек и 80 паркоматов.

Напомним, что зона платной парковки заработает на Васильевском острове 1 ноября этого года. Организуют порядка 10 тыс. машиномест, 10% из которых – для людей с инвалидностью и перевозящих их лиц.

Ранее на Piter.TV: около "Удельной" построят перехватывающую парковку.

Фото: Piter.TV