За побои ученика арестована педагог коррекционной школы Петербурга

Уточняется, что педагог причинила школьнику боль, побои не повлекли последствий, указанных ст. 115 УК РФ.

Учителя начальных классов школы №4 Василеостровского района, которая нанесла побои ребенку 28 апреля 2023 года, арестовали. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале 2 апреля.

Уточняется, что педагог причинила школьнику боль, побои не повлекли последствий, указанных ст. 115 УК РФ. Женщина вину не признала, пояснила, что вменяемого не совершала. Однако суд решил иначе.

Учителю вменяется ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), наказание – 10 суток ареста. При этом отмечается, что уголовное дело в ее отношении рассматривается.

Василеостровский районный суд, в свою очередь, рассматривает иски к школе и Ж. (третье лицо) о возмещении морального вреда. Из исков следует, что Ж. применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась касательно вида детей, их психического и физического развития. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Школа №4 является коррекционным образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга